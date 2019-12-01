UMSNH tendrá equipo femenil de TDP; administración de Yarabí Ávila impulsa su conformación

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- El respaldo a los equipos deportivos femeniles ha sido una constante en la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, por lo que se busca conformar al representativo en la categoría de mujeres de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La rectora afirmó que, las nicolaitas han demostrado un gran talento en esta disciplina, tras referir que la Selección de mujeres ha tenido un destacado desempeño en diversos torneos, así como en la Universiada Nacional 2025 en donde obtuvieron la medalla de Oro. “Debemos impulsar más la presencia de nuestras estudiantes en el ámbito deportivo, y así lo estamos haciendo, sabemos que al igual que el equipo varonil le darán grandes satisfacciones a la Máxima Casa de Estudios”.

Cabe señalar que, para conformar la plantilla se tomará una base de la Selección femenil que ya existe y que cuenta con experiencia en justas municipales, estatales y nacionales, y también se realizarán visorías, que están programadas para realizarse el lunes 25 y martes 26 de agosto en el Estadio Universitario a partir de las 16:00 horas.

“Estamos muy contentos, era algo que necesitábamos porque las chicas han venido creciendo demasiado, para muestra ahí está el Oro de la Universiada, era una necesidad tener este equipo para que también ellas participen en otro nivel”, comentó el entrenador Francisco Farfán, quien encabezará la visoría y dirigirá al equipo.

Los requisitos para participar son: ser estudiante de la Universidad Michoacana nacida entre 2010 y 2003, llevar ropa adecuada para la práctica del fútbol y playera blanca, además de acudir al registro, que se llevará a cabo los días de visorías a partir de las 14:30 horas. Para mayores informes comunicarse al 44 33 51 45 08.