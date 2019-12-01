UMSNH semillero para el balompié femenil; las nicolaitas María de la Luz Quezadas y Cristina Estrella destacan en el fútbol

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha sido semillero de destacadas mujeres futbolistas, quienes han logrado escalar al ámbito profesional, tal es el caso de las nicolaitas, María de la Luz Quezadas Sánchez y Ana Cristina Estrella Magaña.

En el marco del Día Nacional de la Mujer Futbolista, que se conmemora este 15 de agosto, la administración de la rectora Yarabí Ávila González reconoce la destreza y el talento del sector femenino en esta disciplina.

La estudiante María de la Luz Quezadas y Cristina Estrella quien es egresada de la institución, son ejemplo de ello, quienes comparten que no han tenido un camino sencillo, pero han cosechado importantes logros en el fútbol.

"Llegar a ser futbolista ha sido bastante difícil. Yo recuerdo que cuando era niña le decía a mi mamá que yo iba a jugar profesional y en ese momento todavía no había fútbol profesional para mujeres, pero lo intenté y lo logré", expresó Quezadas Sánchez, quien estudió la Licenciatura en Derecho y actualmente cursa la carrera de Filosofía, y a los 17 años debutó con el extinto Monarcas Morelia.

La joven que también es medallista de Bronce y Oro en Universiada Nacional con la UMSNH, compartió cómo nació su gusto por el fútbol: "en mi familia siempre se jugó fútbol y yo recuerdo mucho a mi hermano verlo jugar y desde ahí fue mi pasión, desde que tengo uso de razón siempre ha sido el fútbol".

Por su parte, Estrella Magaña, quien es egresada de la Licenciatura en Enfermería y jugó dos años en el ámbito profesional cuando existió la “Monarquía”, consideró que, anteriormente era común que no hubiera equipos femeniles e incluso en ocasiones se tenía que competir con hombres, lo que se tornaba en ocasiones difícil.

Ana Cristina, quien también perteneció a la selección nicolaita y ganó un Bronce en esta disciplina en la Universiada Nacional, afirmó que su gusto por el fútbol le viene de familia. "Yo juego fútbol desde que tengo uso de razón, fue algo que me inculcó mi papá, con quien todavía lo comparto mucho, creo que a veces cuando el talento está ahí y se trabaja, salen muchas cosas buenas", afirmó.