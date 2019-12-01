UMSNH recibirá íntegro su presupuesto 2025; Gobierno de Michoacán compensará el ajuste federal: Navarro García

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán garantizó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibirá completo su presupuesto 2025, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos. Lo anterior, pese a que la federación redujo el monto del convenio de apoyo financiero; la administración estatal cubrirá la diferencia con recursos propios.

El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, precisó que en el presupuesto estatal 2025 se aprobó para la UMSNH un total de 4 mil 452 millones de pesos de los cuales 2 mil 542 millones correspondían originalmente a la federación y mil 909 al estado.

Derivado de un ajuste federal, la aportación del convenio pasó de 2 mil 542 millones a 2 mil 466 millones es decir, una diferencia de más de 76 millones la cual será aportada por el Gobierno de Michoacán, por lo que la contribución estatal se incrementará de mil 909 millones a mil 985 millones manteniéndose íntegro el techo total aprobado de 4 mil 452 millones para la UMSNH.

“La UMSNH recibirá peso por peso lo programado en la Ley de Egresos 2025. No hubo recorte estatal ni de la Secretaría de Finanzas; por el contrario, hemos respaldado a la Universidad Michoacana con un presupuesto pleno en ley, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, señaló Navarro García.

El titular de la Secretaría de Finanzas subrayó que la UMSNH, institución que históricamente ha formado mujeres y hombres de bien para Michoacán, no verá disminuido su presupuesto por el ajuste federal, pues el estado cumplirá al 100 por ciento con los recursos aprobados por el Congreso local.