Hombre es arrastrado por la corriente durante las lluvias ocasionadas por el huracán “Lorena” en BCS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:29:07
Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 2025.- Ante las fuertes lluvias e inundaciones ocasionadas por el huracán “Lorena”, un hombre que conducía una motocicleta fue arrastrado por la corriente en Cabo San Lucas.

El hecho, que fue dado a conocer mediante un video en redes sociales, muestra el momento en el que el motociclista perdió el control de su unidad y cae al agua, mientras personas que presenciaron el momento le gritaban desesperadamente.

“¡Agárrate del carro, compa, agárrate del carro!.. Se va a ahogar”, se escucha en el video.

Hasta el momento no se ha confirmado qué fue lo que pasó con el ciudadano, ni su estado de salud.

Debido al fenómeno meteorológico que está azotando a la entidad, las autoridades han lanzado un exhorto a la población para que evite pasar por arroyos o lugares que se encuentren inundados, para evitar que ocurra un accidente.

 

