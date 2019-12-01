Sujetos armados dejan herido a juez de control en Tula, Hidalgo

Sujetos armados dejan herido a juez de control en Tula, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 13:00:59
Tula de Allende, Hidalgo, a 3 de septiembre de 2025.- El juez de control Víctor Matadamas Barranco, fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba circulando a bordo su automóvil en la colonia Iturbide, a la entrada del municipio de Tula de Allende.

Matadamas Barranco pasaba por la calle General Francisco Villa, donde fue sorprendido por un grupo de sujetos armados que lo interceptaron y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Al intentar huir del lugar, el juez perdió el control del Mazda color blanco, por lo que terminó impactándose contra un poste.

Testigos del ataque, llamaron al número de emergencias para pedir ayuda, por lo que al llegar los paramédicos, confirmaron que se encontraba herido con al menos tres impactos de bala, por lo que fue llevado de inmediato al Hospital General de Tula.

Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud.

Tras el intento de homicidio, las autoridades desplegaron un fuerte operativo en la zona, pero aún no han sido detenidos los presuntos responsables.

 

 

