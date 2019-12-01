México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio

México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:41:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- México y estados Unidos reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, tras el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se celebró en Palacio Nacional.

A través de un comunicado, se indicó que la cooperación binacional tendrá como base “los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

“(El objetivo es) trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”, según se apuntó en la nota.

Además, amabas naciones acordaron trabajar juntos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

“Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, se puede leer en el posicionamiento.

Por otra parte, los representantes de ambos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

Dentro de las acciones acordadas están: implementar medidas para  contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Responsable de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán recibe 35 años de cárcel
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
Cae patrulla a barranco en Colima; hay 9 policías heridos
De enero a agosto a la baja homicidio doloso y feminicidio en Michoacán: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
En Zacatecas, exhiben red de más de 2 mil hombres que compartían imágenes sexuales de mujeres y niñas
México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio
Cae maestra de kínder por golpear a niño de 4 años, en Brasil; agresión fue captada en video
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
Comentarios