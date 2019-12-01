México y EEUU reafirman compromiso en seguridad tras encuentro Sheinbaum-Rubio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:41:15

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- México y estados Unidos reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, tras el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se celebró en Palacio Nacional.

A través de un comunicado, se indicó que la cooperación binacional tendrá como base “los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

“(El objetivo es) trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”, según se apuntó en la nota.

Además, amabas naciones acordaron trabajar juntos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

“Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, se puede leer en el posicionamiento.

Por otra parte, los representantes de ambos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

Dentro de las acciones acordadas están: implementar medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.