De enero a agosto a la baja homicidio doloso y feminicidio en Michoacán: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre 2025.- Fortalecimiento de la confianza ciudadana en la FGE ha sido un factor determinante para obtener resultados significativos en el combate a la impunidad, aseveró Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado en el marco de un ejercicio de rendición de cuentas ante representantes de los medios de comunicación.

Sobre el particular en la conferencia de prensa en materia de seguridad, encabezada por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal General afirmó que en el periodo enero-agosto de 2025, se mantuvo una tendencia a la baja en delitos como el homicidio doloso y el feminicidio, reflejada en una disminución del 15 por ciento en el número de víctimas, con respecto al mismo periodo de 2024, con 169 víctimas menos; así como un aumento en la judicialización de carpetas de investigación y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Así mismo, destacó la reducción del delito de homicidio doloso en las regiones de Apatzingán y Zamora, como parte de una estrategia conjunta con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Civil, resultados que reflejan el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo que reiteró el compromiso de la Fiscalía para continuar generando acciones que garanticen la paz y seguridad en la entidad.

En cuanto a delitos de secuestro, extorsión y robo de vehículo, Torres Piña detalló que la confianza de la ciudadanía depositada en esta institución ha sido clave para una mayor integración de carpetas de investigación y la detención de personas relacionadas en estos hechos, avanzando de manera contundente en el combate a la impunidad, garantizando que todo acto que vulnere la integridad o el patrimonio de las y los michoacanos, será castigado conforme a la Ley.

Finalmente, realizó un repaso de algunas acciones relevantes que se implementaron en el mes saliente, entre las que destacan detenciones y obtención de vinculaciones a proceso de Magdiel “N”, presunto responsable del homicio del periodista Armando Linares; Sergio Manuel “N”, Policía Municipal de Zamora, investigado por el delito de violación; así como Martín Ramiro “N”, elemento de la Guardia Civil, posible responsable del homicidio de un hombre en Morelia; destacando que la FGE mantiene una política de cero impunidad ante cualquier acto delictivo cometido en el territorio estatal.

Por su parte, el Gobernador Ramírez Bedolla reconoció la labor conjunta de las dependencias estatales y federales en el combate a delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro y la extorsión, señalando que Michoacán fue reconocido a nivel nacional como una de las entidades con mayor cantidad de detenciones por el delito de extorsión, por lo que reafirmó su respaldo a las acciones que permitan consolidar una estrategia integral de seguridad en la entidad.