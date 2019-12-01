A proceso presunto homicida de un hombre, en Morelia, Michoacán

Fecha: 3 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre 2025.- José Omar “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Arturo Giovani C., fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los datos de prueba que forman parte de la investigación, el 18 de agosto de 2024, Arturo Giovani C., se encontraba en la calle Constituyentes de 1857, esquina con Gregorio Payró, de la colonia Wenceslao Victoria, en esta ciudad de Morelia, en compañía de otras personas.

En un momento determinado, al sitio arribó José Omar “N”, acompañado de otras personas y, tras un altercado, lo agredió con un objeto punzocortante, ocasionándole heridas que derivaron en su muerte. Posteriormente, el imputado se retiró del lugar, dejando a la víctima en el sitio.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

Tras llevarse a cabo la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Omar “N”, imponiéndole prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

