Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 08:29:48
Bogotá, Colombia, a 3 de septiembre 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, calificó de “asesinato” el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba estupefacientes por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos miembros de un grupo criminal.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano aseveró que el operativo “es un asesinato en cualquier parte del mundo”.

Además, compartió imágenes del ataque que publicó el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En ese sentido, el jefe del Estado colombiano recalcó que en su país desde hace décadas se detiene a "los civiles que transportan drogas sin matarlos", ya que “los  que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico".

En la previa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por 11 narcotraficantes pertenecientes al grupo terrorista Tren De Aragua, en aguas del Caribe.

