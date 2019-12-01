UMSNH amplía su sistema de calidad: incorpora cinco bibliotecas y alcanza 42 espacios certificados

UMSNH amplía su sistema de calidad: incorpora cinco bibliotecas y alcanza 42 espacios certificados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 15:01:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.— El Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo un resultado favorable en la auditoría externa de vigilancia de su Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la norma ISO 9001:2015.

 

La evaluación, realizada los días 12 y 13 de noviembre por IQS Corporation, permitió mantener la certificación y ampliar su alcance con la incorporación de cinco bibliotecas más de la institución.

 

Los nuevos espacios integrados son las bibliotecas de la Facultad de Letras, el Posgrado de Ingeniería Civil, la Facultad Popular de Bellas Artes, el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA).

 

Con esta ampliación, el Sistema de Gestión de Calidad abarca 42 bibliotecas y centros de información de la casa de estudios, donde se supervisan los procesos de gestión de colecciones y prestación de servicios.

 

La auditoría estuvo a cargo de la ingeniera Adela Villegas Osorio, quien encabezó la revisión de los procesos de gestión de calidad, formación de recursos humanos y liderazgo de la Dirección.

 

De acuerdo con la Universidad Michoacana, estos resultados forman parte de las acciones de mejora continua impulsadas durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el objetivo de fortalecer los servicios bibliotecarios y mantener estándares de calidad en beneficio de la comunidad universitaria.

Más información de la categoria
Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del grupo delictivo de Guadalajara
Se incendia camión en Uruapan, Michoacán; presumen fue premeditado 
En Morelia, Michoacán aseguran un camión cargado con madera; hay dos detenidos
Cuitzeo, Michoacán, tierra de miedo: hombres armados irrumpen en una casa para llevarse a un adolescente y lo balean frente a su abuela; Rosa Elia Milán sigue sin dar resultados
Más información de la categoria
Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del grupo delictivo de Guadalajara
Violencia silencia otra voz en Acapulco: Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado; su muerte sacude al gremio periodístico de Guerrero y México
Campesinos anuncian bloqueos en 25 puntos de cinco estados este martes 17 de noviembre; estas carreteras podrían verse afectadas
Cuitzeo, Michoacán, tierra de miedo: hombres armados irrumpen en una casa para llevarse a un adolescente y lo balean frente a su abuela; Rosa Elia Milán sigue sin dar resultados