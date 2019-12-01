UMSNH amplía su sistema de calidad: incorpora cinco bibliotecas y alcanza 42 espacios certificados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 15:01:12

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.— El Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo un resultado favorable en la auditoría externa de vigilancia de su Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la norma ISO 9001:2015.

La evaluación, realizada los días 12 y 13 de noviembre por IQS Corporation, permitió mantener la certificación y ampliar su alcance con la incorporación de cinco bibliotecas más de la institución.

Los nuevos espacios integrados son las bibliotecas de la Facultad de Letras, el Posgrado de Ingeniería Civil, la Facultad Popular de Bellas Artes, el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA).

Con esta ampliación, el Sistema de Gestión de Calidad abarca 42 bibliotecas y centros de información de la casa de estudios, donde se supervisan los procesos de gestión de colecciones y prestación de servicios.

La auditoría estuvo a cargo de la ingeniera Adela Villegas Osorio, quien encabezó la revisión de los procesos de gestión de calidad, formación de recursos humanos y liderazgo de la Dirección.

De acuerdo con la Universidad Michoacana, estos resultados forman parte de las acciones de mejora continua impulsadas durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el objetivo de fortalecer los servicios bibliotecarios y mantener estándares de calidad en beneficio de la comunidad universitaria.