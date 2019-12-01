Ubica tu módulo de pago de predial más cercano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:11:57

Morelia, Michoacán; 31 de diciembre de 2025.- A partir de este viernes y durante todo el mes de enero, las y los contribuyentes de Morelia podrán gozar del beneficio de obtener un 10% de descuento en su pago de predial.

El gobierno que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, ha dispuesto una amplia red de opciones para que las y los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, y obtener un descuento significativo por pago oportuno.

En suma, se contará con 51 cajas receptoras distribuidas en puntos estratégicos siendo el Centro Administrativo Morelia (CAM) el que mayor número de espacios ofrecerá.

En el CAM se tendrán 16 cajas receptoras que brindarán atención de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes (consulta nuestras redes). El CAM se encuentra ubicado en el Centro de Morelia, en la calle Eduardo Ruiz 570, donde anteriormente estuvo la Central de Autobuses.

Por su densidad poblacional o distancia del Centro de la ciudad, se contará también con ventanillas de atención en Villas del Pedregal y las tenencias de Capula, Teremendo y Tiripetio.

Los fines de semana se atenderá en la plaza comercial “Ucoca Servis”, de la Calzada Ventura Puente, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

En la Clínica Municipal Poniente de Av. Juan Mier y Terán 221, en la colonia Ignacio Allende (salida a Quiroga), la atención será todos los días, incluidos sábados y domingos en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.

Además de los puntos fijos también se podrá realizar el pago en línea, en efectivo o bien con tarjeta de débito y crédito; con algunas tarjetas podrá obtener plazo de 3, 6, 9 y 12 meses sin interés. De igual forma, se podrá pagar a través de la nueva opción “PAGO EXPRESS” con el celular, computadora o Tablet, ingresando desde la página www.morelia.gob.mx. Solo hay que registrar un correo electrónico junto con el número de predio, y elegir la forma de pago.

Para mayor información de los puntos y modalidades de pago las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales.