Tuvo que costarle la vida a Carlos Manzo para que García Harfuch viniera a Uruapan: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Carlos Manzo tuvo que pagar con su vida la visita que tantas veces pidió a Uruapan del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de las fuerzas armadas, lamentó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

“Tuvo que perder la vida un gran presidente municipal para que Harfuch visitara hoy Uruapan, cosa que Carlos Manzo pedía una y otra vez. El diputado Tafolla pedía una y otra vez, y siempre fueron ignorados por la autoridad. Carlos Manzo le pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum que visitara Uruapan y fueron ignorados una y otra vez”, dijo.

Insistió en que el personal y el equipo se tenía para apoyar en materia de seguridad tanto a Uruapan como a la Tierra Caliente, para eliminar las minas terrestres que matan a la ciudadanía, pero prefieren solo verlos desfilar y no usarlos para el verdadero bienestar de las y los mexicanos.

Por ello, “desde el PRI vamos a seguir hablando de Carlos Manzo, les guste o no les guste. Buscaré la forma de seguirles restregando en su cara la incapacidad de esos diputados a los que yo una y otra vez les dije, ‘Vamos a hablar de los problemas que nos aquejan a los michoacanos.’ Yo se los dije una y otra vez, ‘Aquí es donde se ocupa la unidad, no ver por colores, vamos a aprobar las reformas que necesita el estado para salir adelante.’ Y una y otra vez fuimos ignorados”, aseguró.

El líder priista criticó también que después de siete presidentes municipales asesinados en Michoacán en el actual gobierno estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum se da cuenta que ahora sí falta unidad en México, e incluso el gobernador Alfredo Ramírez se atrevió a simular que los presidentes municipales emanados del Revolucionario Institucional cerraron filas con él y el plan reciclado para Michoacán, cuando solo fueron a exigir el pago de recursos que le corresponden a sus respectivos ayuntamientos.

“Ahora sí quieren el respaldo de todos, ahora sí arman un montaje, porque eso fue lo que pasó con nuestros presidentes municipales priistas y nuestra secretaria general del partido, los alcaldes no fueron a cerrar filas con el Plan Michoacán, fueron a que les pagaran lo que les deben, les han dado menos participaciones de las que están ya aprobadas en el Presupuesto de Egresos y que por ley se les tiene que dar”, mencionó.

Memo Valencia recordó que, si en su momento Morena no hubiese politizado temas de seguridad como el combate contra grupos delictivos por parte del presidente Felipe Calderón, y si como gobernador de Michoacán, Leonel Godoy no hubiera obstaculizado el trabajo federal, hoy el cáncer de la delincuencia organizada podría ser tratado y extirpado, pero solo permitió que hiciera metástasis.

“Felipe Calderón quiso actuar y el gobernador Leonel Godoy obstaculizaba todo. ¿Por qué? Porque protegía a la delincuencia. Leonel Godoy es un delincuente. No digamos que es un político vinculado con la delincuencia, no, es un narco político, es un delincuente que tiene fuero gracias a un partido que hace política con narcopolíticos. Politizaron, politizaron y volvieron a politizar con los temas de seguridad y obstaculizaron las labores del Estado mexicano para poner orden en Michoacán”, finalizó.