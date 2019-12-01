Tus tiliches pueden transformar la vida de una familia: JC Barragán

Tus tiliches pueden transformar la vida de una familia: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 14:10:23
Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán invitó a las familias morelianas a sumarse al programa Fuera Tiliches, una iniciativa solidaria que busca recolectar muebles, ropa, enseres domésticos o demás artículos que ya no utilizan en casa para que otra familia los puedes reutilizar.

Barragán señaló que este programa tiene como objetivo dar nueva vida a artículos que ya no se usan, para que puedan llegar a manos de quienes más lo necesitan y ayudar a construir su patrimonio. 

“Lo que para algunas familias ya no se usa, para otras puede significar una gran ayuda. Se trata de compartir, de apoyar y de hacer comunidad”, expresó.

Las donaciones pueden entregarse en cualquiera de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano, ubicadas en:

- Av. Cantera #1337, Villas del Pedregal
- Calle Allende #1239, Centro Histórico de Morelia

Además, para facilitar la participación, también se puso a disposición el servicio de recolección a domicilio, comunicándose al 443 698 4440.

