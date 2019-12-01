Triunfa Huesitos en los tribunales: justicia declara culpable a su agresora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 19:58:40

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El caso de "Huesitos", un perro en situación de calle atacado a machetazos mientras dormía, marcó un precedente histórico para la región oriente de Michoacán al convertirse en el primer asunto en la zona que concluye con una sentencia condenatoria por crueldad animal, al ser declarada culpable su agresora.

Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM), celebró la resolución judicial del juez Adán Piña Avilés y destacó la relevancia jurídica del caso al tratarse de un hecho inédito en la región.

“El día de hoy fue declarada culpable Cecilia N. por el brutal ataque hacia Huesitos en Zitácuaro. Afortunadamente, el juez la declara culpable y estamos a la espera de la siguiente audiencia, donde se va a dictar cuántos años es lo que se le va a imponer como sentencia”, expresó.

El abogado michoacano especializado en la defensa de los seres sintientes, subrayó que este proceso deja un precedente fundamental al demostrar que los delitos de crueldad animal pueden y deben castigarse conforme a la ley.

Por su parte, los rescatistas independientes de Zitácuaro, Katy Argüello y Víctor Chang, celebraron que Huesitos haya sido reconocido como víctima directa de un delito, lo que fortalece la protección jurídica de los animales en la región.

De igual forma, cerca de 40 asociaciones protectoras de animales, agrupadas en el Comité Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), manifestaron su respaldo al fallo judicial y consideraron que esta sentencia tendrá un efecto disuasivo para quienes incurren en actos de maltrato animal.

Tras el fallo judicial, se informó que será el próximo lunes cuando se lleve a cabo la audiencia en la que se determinarán los años de prisión que se impondrán a Cecilia N., responsable del ataque ocurrido en calles de Zitácuaro.

El juez Adán Piña Avilés, quien resolvió el caso, ordenó además que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección al Menor revisen la situación de los hijos de la agresora, debido a que existen antecedentes y quejas por presunta violencia intrafamiliar.