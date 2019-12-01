Tribunal Electoral sanciona a activista Miguel Alfonso Meza por publicaciones sobre candidata a jueza

Tribunal Electoral sanciona a activista Miguel Alfonso Meza por publicaciones sobre candidata a jueza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 23:01:55
Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- El activista y analista Miguel Alfonso Meza informó que el Tribunal Electoral lo sancionó tras publicar comentarios sobre la candidatura de Silvia Rocío Delgado, a quien señaló como una figura “riesgosa” para ocupar el cargo de jueza debido a su pasado profesional.

A través de una publicación en redes sociales, Meza explicó que la sanción incluye su inscripción en el padrón de violentadores, la orden de ofrecer disculpas públicas y la eliminación de las publicaciones relacionadas con el caso.

El analista afirmó que sus comentarios se referían a que Delgado fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y que apareció en el documental Narcoabogados del crimen organizado, elementos que, según sostuvo, lo llevaron a advertir sobre su candidatura.

En el mismo mensaje, Meza expresó que no acatará las medidas impuestas por el Tribunal Electoral. Señaló que no ofrecerá disculpas públicas ni eliminará las publicaciones por las que fue sancionado.

Asimismo, aseguró que continuará con su labor de investigación y difusión sobre temas relacionados con la llamada “narcopolítica”.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral no ha emitido un posicionamiento adicional en respuesta a las declaraciones del activista.

