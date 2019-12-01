La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca; beneficiarán a más de 2 mil estudiantes

Chimalhuacán, Estado de México, 7 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró dos planteles del Bachillerato Nacional en los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior para más de 2 mil jóvenes del oriente del Estado de México.

Durante el evento, la mandataria destacó que con estas acciones se cumple el compromiso de construir más preparatorias cercanas a los hogares de los estudiantes y eliminar el examen del sistema Comipems. Señaló que su gobierno busca garantizar que los jóvenes continúen sus estudios y tengan mayores oportunidades de desarrollo.

Sheinbaum explicó que estas obras forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia que contempla mejorar los servicios públicos en la región mediante proyectos de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, así como la construcción de centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos.

La presidenta subrayó que el modelo del Bachillerato Nacional permitirá a los estudiantes obtener dos certificaciones: una de Bachillerato General, que facilita el acceso a la educación superior, y otra de Bachillerato Tecnológico con reconocimiento de una institución pública de educación superior. Además, informó que los nuevos planteles ofrecerán carreras técnicas como Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios y Ciberseguridad, enfocadas en las necesidades actuales del mercado laboral.

Asimismo, recordó que los estudiantes continuarán recibiendo la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior. A un día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también llamó a las y los jóvenes a luchar contra la violencia y defender sus sueños.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó la creciente participación de las mujeres en el ámbito educativo. Indicó que seis de cada diez docentes son mujeres y que su presencia es mayoritaria entre becarias, tituladas y estudiantes. También destacó el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde el 70 por ciento de la matrícula corresponde a mujeres.

Delgado informó además que en el Estado de México cerca de 1.6 millones de estudiantes reciben actualmente alguna beca del Gobierno de México y que este año se sumarán 1.1 millones de alumnos de primaria que serán beneficiados con la Beca Rita Cetina destinada a útiles y uniformes escolares.

En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que cada uno de los nuevos planteles tiene capacidad para 540 estudiantes por turno y requirió una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y 17 millones de pesos adicionales en equipamiento.

El funcionario explicó que el plantel de Chimalhuacán cuenta con tres edificios, 12 aulas, tres talleres, un laboratorio, cancha multifuncional y plaza cívica; mientras que el de Ixtapaluca dispone de dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que la apertura de estos centros educativos reafirma el compromiso del gobierno federal con la justicia social y con comunidades que durante años carecieron de infraestructura educativa suficiente.

Durante la inauguración, estudiantes de ambos planteles también agradecieron la construcción de estas instalaciones. Shivany Santa Cruz Álvarez, alumna de Inteligencia de Negocios en Chimalhuacán, destacó que las nuevas carreras impulsarán el desarrollo económico local. Por su parte, Maia Stephanie Herrera Preciado, estudiante de la carrera técnica en Ciberseguridad en Ixtapaluca, afirmó que el nuevo espacio educativo permitirá que los proyectos y aspiraciones de muchos jóvenes comiencen a hacerse realidad.