Tribunal Electoral ordena invalidar las llamadas “boletas planchadas”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 20:00:18

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que las llamadas “boletas planchadas”, es decir, aquellas que no presentan marcas de doblez, no podrán contabilizarse como votos válidos.

El Tribunal consideró que el procedimiento para emitir el voto contempla recibir la boleta, marcarla, doblarla y depositarla en la urna, por lo que una papeleta sin señales de haber sido doblada no puede vincularse objetivamente con un sufragio emitido conforme a la ley.

Con esta resolución, la Sala Superior revocó parcialmente los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los cómputos del proceso electoral federal 2026-2027 y le ordenó modificar las reglas para establecer que las boletas sin marcas de doblez sean separadas y no se sumen a la votación computada.

El tema tuvo relevancia después de la elección judicial de 2025, cuando se detectaron boletas con estas características durante los cómputos. El propio INE había planteado un procedimiento para que los consejos distritales analizaran cada caso y determinaran su validez.

Con la nueva determinación del TEPJF, las llamadas “boletas planchadas” deberán mantenerse separadas de los votos contabilizados, tanto durante los cómputos como en los recuentos electorales.