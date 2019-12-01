Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán sanciona a servidora pública por notificación irregular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:10:24

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025. El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán resolvió un procedimiento administrativo de responsabilidades iniciado contra una servidora pública que, en su función como actuaria de juzgado, realizó una notificación de manera irregular, ya que la persona a quien debía notificar había fallecido previamente. Al hacerlo, asentó datos falsos en el acta correspondiente, la cual fue elaborada posteriormente a la diligencia de ley.

En sesión ordinaria del Pleno, celebrada este jueves, se emitió la sentencia correspondiente, imponiendo a la servidora pública la sanción de inhabilitación por seis meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Asimismo, en cumplimiento a una sentencia de amparo en revisión, conoció de un recurso de inconformidad presentado por una persona particular en contra del acuerdo que daba por concluida y archivada una investigación derivada de una queja contra diversas personas servidoras públicas del Poder Judicial de Michoacán.

De tal manera que se aprobó la sentencia que ordena a la Unidad de Investigación realizar un proceso de esclarecimiento exhaustivo para determinar si existieron responsabilidades administrativas y la posible participación de las personas servidoras públicas denunciadas.

Conviene señalar que, este órgano está integrado por los magistrados José Alfredo Flores Vargas (quien preside) y Luis Felipe Quintero Valois, así como por las magistradas Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos y Magdalena Monserrat Pérez Marín.

