Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la legalidad y la confianza ciudadana

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) es el órgano encargado de investigar y resolver las faltasadministrativas atribuidas a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de Michoacán, con el propósito de garantizar que su actuación se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos de las personas.

En ese sentido, del 15 de septiembre de 2025 a la fecha, dentro de la etapa de investigación de presuntas faltas administrativas, la Comisión de Disciplina del TDJ ha concedido 6 medidas cautelares consistentes en separación temporal del cargo, de las cuales 3 corresponden a personas juzgadoras, 2 a secretarias y 1 a escribiente.

Estas medidas fueron emitidas atendiendo a la naturaleza de las faltas investigadas y tienen efectos únicamente temporales, por lo que no constituyen una sanción ni implican una determinación de responsabilidad sobre la persona servidora pública. Su finalidad es evitar que se entorpezcan u obstruyan las investigaciones que realiza la Unidad de Investigación del Tribunal, así como impedir la continuación o repetición de la probable falta administrativa.

Asimismo, dentro de los procedimientos administrativos de responsabilidades, el Pleno del Tribunal ha impuesto un total de 16 sanciones, consistentes en: 6 amonestaciones privadas, 1 amonestación pública, 4 suspensiones y 5 inhabilitaciones para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Las sanciones han sido impuestas a 3 personas juzgadoras, 8 actuarios, 1 secretario, 1 auxiliar de atención al público del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, 1 especialista encargado del soporte de operaciones de sala de oralidad del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, así como a 2 escribientes.

De las 16 sanciones referidas, 5 aún no han sido declaradas firmes debido a que continúa corriendo el plazo legal para que las partes puedan recurrirlas; 5 se encuentran en segunda instancia, derivado de los recursos de revocación promovidos por las personas servidoras públicas sancionadas; y 6 ya se encuentran firmes y actualmente se ejecuta la sanción correspondiente.

Para la presentación de quejas y denuncias, el TDJ pone a disposición de la ciudadanía sus oficinas ubicadas en Portal Allende #267, colonia Centro en Morelia; el correo electrónico [email protected]; y el micrositio https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/TDJ/

Con estas acciones, el Tribunal de Disciplina Judicial refrenda su compromiso con la vigilancia de la actuación de las personas servidoras públicas y con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia.