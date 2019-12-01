Tribunal de Disciplina Judicial comprometido con abonar a la transparencia y confianza ciudadana: magistrado José Alfredo Flores Vargas

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- Este nuevo Poder Judicial de Michoacán es de puertas abiertas, de fácil acceso y está comprometido con brindar respuestas rápidas, claras y efectivas a los usuarios de los servicios de justicia. La ciudadanía debe saber que ahora existe un Tribunal de Disciplina Judicial que se encarga de implementar mecanismos para prevenir y corregir cualquier falta de las y los trabajadores. Lo anterior lo expresó el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Alfredo Flores Vargas, en el nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En esta edición, Flores Vargas destacó que la principal tarea del Tribunal de Disciplina Judicial es determinar acciones para la prevención de faltas administrativas y posibles hechos de corrupción por parte de las y los servidores públicos; y, en caso de detectar conductas que pudieran constituir un delito, dar vista a las instituciones correspondientes.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa realizado en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), que tiene la finalidad de acercar el quehacer del nuevo Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de ser una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: www.youtube.com/watch?v=JqZyOTnwAII; asimismo, se transmite por la señal de radio y televisión del SMRTV y a través de la emisora Vox FM en el 103.3.