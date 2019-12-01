Tren Interurbano, proyecto priista saboteado 10 años por Morena: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Lo que era un gran proyecto con visión priista, el Tren Interurbano, anunciado por el presidente Peña Nieto en su Plan Nacional de Desarrollo 2012, y culminado en su tramo del Estado de México, se convirtió en un claro ejemplo de opacidad por parte de Morena, al inflar el costo y hacer modificaciones a los estudios previamente aprobados, además del retraso en el tramo de la capital mexicana, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

Aseguró que, a diferencia del Tren Maya, el Tren Interurbano estaba debidamente planificado para resolver la saturación crítica y productividad en beneficio de 230 mil pasajeros al día de la Ciudad de México y del Estado de México, con licitaciones internacionales, a diferencia del proyecto morenista, donde la planeación se hizo sobre la marcha, con asignaciones directas a la participación militar para acelerar los tiempos políticos.

“Recordarán que esa obra del Tren Interurbano se culminó en su totalidad en los tramos que competen al Estado de México. Sin embargo, por amparos, manifestaciones y retrasos en la construcción, faltas de licencia, fue un boicot programado, no se culminó en la etapa que le correspondía a la Ciudad de México. Es decir, desde los gobiernos emanados de los cuatroteros boicotearon que se pudiera culminar esa obra”, dijo.

Memo Valencia insistió en la opacidad oficialista, ya que el proyecto del Tren Interurbano del PRI, debía costar 38 mil millones de pesos, y el de los morenistas facturó más de 194 mil millones de pesos; además de desviarse los recursos al fallido Tren Maya al llegar al poder.

“Costó cinco veces más. Dónde quedaron los más de 100 mil millones de pesos de cobre costo, exigimos una auditoría independiente”, mencionó.

El líder priista finalmente, exigió “una certificación internacional de ese tren, porque no queremos que pase lo mismo con el Tren Interoceánico. Ya vimos que no sirven para construir trenes”, mencionó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; de los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Alejandro Bribiesca, representante del PRI ante el IEM.