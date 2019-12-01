Trasformamos el aprendizaje regulando el uso de celulares en primaria y secundaria: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:09:13

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán promueve en escuelas de Michoacán la reforma ya aprobada para regular el uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias, una medida que ha sido bien recibida por las comunidades escolares, que hoy expresan confianza en sus beneficios para mejorar el aprendizaje y el bienestar de las y los estudiantes.

Barragán señaló que esta reforma está siendo compartida con maestras, maestros, madres, padres de familia, directivos y estudiantes, con el propósito de socializar sus alcances y fortalecer una cultura escolar más enfocada en el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional.

“Las comunidades escolares tienen confianza en esta regulación porque saben que el objetivo es claro, reducir distractores, mejorar el desempeño académico y cuidar la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

El legislador destacó que el uso excesivo o inadecuado de celulares dentro del aula impacta directamente en la atención, la concentración y el rendimiento escolar, además de estar relacionado con mayores niveles de ansiedad, depresión y problemas de atención entre estudiantes.

En ese sentido, subrayó que esta reforma también representa una acción preventiva en favor de la salud mental, al establecer límites responsables en el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar.

Con la reforma aprobada, los teléfonos celulares solo podrán utilizarse en casos de emergencia, con fines pedagógicos y siempre bajo supervisión escolar, además de contar con el conocimiento y aprobación de madres y padres de familia.

Juan Carlos Barragán reiteró que esta medida no busca prohibir la tecnología, sino darle un uso responsable y ordenado dentro de las aulas, para que contribuya al aprendizaje y no se convierta en una barrera para el desarrollo educativo y emocional de las y los alumnos.