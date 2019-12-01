Tras un acuerdo con Liverpool, tienda departamental vende catrinas de Capula: Bedolla

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Las catrinas de barro de Capula se venden en la tienda en línea de Liverpool, tras un acuerdo con la tienda departamental para comercializarlas, lo que además garantiza un precio justo para las personas artesanas que las elaboran, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que estas piezas cuentan con reconocimiento internacional, con la declaratoria de Indicación Geográfica otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que no solo las protege de la piratería, sino que además las proyecta a nivel mundial mediante este reconocido escaparate comercial.

Ramírez Bedolla apuntó que esta alianza comercial representa una nueva oportunidad para que el arte popular michoacano llegue a nuevos sitios, así como un orgullo para el Gobierno estatal, ya que con ello se impulsa a los productores locales y el desarrollo económico de la región, con la garantía de que quienes las adquieran posean piezas auténticas.

El gobernador explicó que las catrinas son elaboradas por manos de personas artesanas originarias de Capula, una tenencia de Morelia donde existen talleres tradicionales que preservan las técnicas y conocimientos, los cuales pasan de generación en generación.

Además, también se crean otros trabajos de alfarería punteada y barro, con diseños únicos que los distinguen de otras regiones del país.

Finalmente, reconoció el trabajo del director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles y del secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, por llevar estas esculturas de barro pintadas a mano a reconocidos escaparates e invitó a los amantes del arte popular a adquirirlas en línea a través de la página www.liverpool.com.mx.