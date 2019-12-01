Tras su segundo informe, Ernesto Núñez destaca iniciativas aprobadas y temas pendientes

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 20:04:07

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, afirmó que durante el actual periodo legislativo se aprobaron tres iniciativas que impulsó y que continuará promoviendo propuestas relacionadas con la protección de grupos vulnerables, las mujeres y las personas adultas mayores.

En entrevista, luego de concluir su segundo informe de actividades, el legislador mencionó entre las iniciativas aprobadas las relacionadas con el reclutamiento criminal y el registro de telefonía celular. También señaló que hay otros proyectos pendientes de avanzar en el Congreso, entre ellos la llamada Ley Cazzu, que dijo se encuentra en revisión en la Comisión de Justicia.

Núñez Aguilar sostuvo que la propuesta para reducir la edad de imputabilidad no está descartada y continúa en discusión. Explicó que se revisa su compatibilidad con los tratados internacionales.

Sobre la iniciativa relacionada con la falsa atribución de paternidad, reconoció que su avance es más complicado, aunque aseguró que seguirá impulsándola.

El diputado y también líder estatal del PVEM no precisó durante la entrevista los plazos para la eventual aprobación de los proyectos que permanecen en trámite.