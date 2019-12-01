Tras Sesión Solemne, la diputada Tere Herrera llama a recuperar la justicia y la paz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 17:49:33

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre del 2025.- “Nuestra tierra clama justicia, exige libertad y paz; es imperante que la población pueda vivir en condiciones humanas y dignas”, afirmó la diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Michoacán, al conmemorar el 211 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Herrera Maldonado recordó que esta fecha simboliza la lucha histórica por las libertades, la justicia, la seguridad y una vida digna para todas y todos los mexicanos.

“Conmemoramos los 211 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, lo que nos mueve a seguir luchando por las libertades, la seguridad, la paz, una vida digna. A exigir una patria libre y justa para todas las y los mexicanos”.

La legisladora panista subrayó la urgencia de que los gobiernos estatal y federal implementen acciones emergentes en materia de seguridad, particularmente para los productores del campo, comerciantes y habitantes de las distintas regiones del estado.

“Nos convoca a seguir exigiendo resultados claros en materia de seguridad y justicia. Nos solidarizamos con la familia de Bernardo Bravo y de tantas otras víctimas cuyos casos permanecen impunes en nuestro estado. El estado debe dar respuesta y atención oportuna”.

Herrera Maldonado lamentó que México y Michoacán se encuentren cada vez más alejados de la patria humana y justa que soñaron los grandes ideólogos, pues la población vive inmersa en el miedo y la desesperanza ante la falta de resultados en materia de seguridad.

También reconoció al recipiendario de la Presea “Constitución de 1814” por su trayectoria y compromiso, el doctor Orlando Aragón Andrade, a quien describió como un luchador social incansable que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos y libertades de los pueblos indígenas.

La diputada reiteró que Acción Nacional mantendrá su voz firme y solidaria con las causas de la justicia, la paz y la dignidad humana, valores que inspiraron la Constitución de Apatzingán y que siguen vigentes en el México actual.