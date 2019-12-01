Tras persecución y agresión armada, Guardia Civil recupera vehículo robado en Pátzcuaro

Tras persecución y agresión armada, Guardia Civil recupera vehículo robado en Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:39:35
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Pátzcuaro, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Como resultado de una persecución y balacera 
en Pátzcuaro y Erongarícuaro, donde no se registraron elementos policías lesionados, se logró recuperar un auto robado, los facinerosos lograron huir.

Sobre el particular de informó que luego de que los oficiales de la Guardia Civil detectaran el auto robado y durante el seguimiento de la unidad, civiles armados agredieron a elementos de la Policía Municipal y posteriormente abandonaron el vehículo para huir a pie.

En la zona se mantiene un operativo de búsqueda y seguridad para localizar a los presuntos responsables. 

La unidad fue asegurada y será puesta a disposición de la autoridad competente.

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