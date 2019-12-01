Tras peleas y discusiones, triunfó el "amor": Morena, PT y PVEM siguen juntos al menos hasta el 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:38:44

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Tras semanas de polémica por la reforma electoral, los dirigentes nacionales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaratoria conjunta para reafirmar su compromiso de mantener y fortalecer la alianza de cara a la elección intermedia de 2027.

Desde un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la oposición apuesta por verlos divididos, por lo que aseguró que la coalición se mantiene sólida.

“La oposición que no tiene proyecto, agenda, se frota las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento, esta alianza Morena, PT y el Partido Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027”, declaró.

Alcalde Luján dio lectura a la declaratoria conjunta, en la que los partidos señalaron:

“Con convicción y esperanza en la cuarta transformación de la vida pública de México y como consecuencia de los triunfos históricos de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en 2024".

“Reafirmamos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la cuarta transformación rumbo al 2027”.

El documento también establece que los tres partidos refrendan la unidad política de la alianza para garantizar la continuidad del proyecto de transformación, con el objetivo de consolidar “un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México”.

Asimismo, ratificaron su “apoyo, respaldo y acompañamiento a la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la más votada de la historia del país, anteponiendo el interés de México por encima de cualquier interés de partido”.

Por su parte, la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón, señaló:

“Queremos ser claros: hemos defendido y seguiremos defendiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro respaldo es institucional, responsable y siempre orientado al interés nacional”.

Añadió que “hoy comenzamos el diálogo rumbo al 2027 más fuertes que nunca y reiteramos nuestra disposición permanente en seguir dialogando y ver puntos de coincidencia”.

En tanto, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, afirmó que su partido “es y será el aliado más sólido de la cuarta transformación”, y sostuvo que así se demostró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.

El diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, calificó como positivo el entendimiento entre las fuerzas políticas y afirmó que “llega en buena oportunidad, estamos iniciando el año, es un año de cara a la elección, vamos para adelante”.

Cuestionado sobre la reforma electoral —en la que el legislador petista manifestó inconformidades durante su construcción—, Sandoval señaló que se trata de un tema que deberá revisarse más adelante.

“Nuestro partido se la juega con la cuarta transformación, con Claudia Sheinbaum, y hemos decidido mantener no solo la coalición en 2027 sino en 2030”, subrayó.

Finalmente, enfatizó que “quien quiera ver fisuras, grietas, quiera pensar que la coalición se pueda desmoronar, les decimos ahorita están equivocados”.