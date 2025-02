Tras más de 45 años de carrera judicial se retira el magistrado Jorge Reséndiz García

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2025.- Luego de más de 45 años de carrera judicial, se retiró Jorge Reséndiz García como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJE), lo anterior, en sesión extraordinaria de pleno presidida por el magistrado presidente Gerardo Contreras Villalobos y en la cual participaron magistradas y magistrados civiles y penales.

“Cuando se trata de una despedida, hay muchos sentimientos, lo que dificulta encontrar las palabras adecuadas, por esas circunstancias empezaré refiriendo que es un honor y un orgullo haber formado parte del Poder Judicial de Michoacán”, indicó Reséndiz García al emitir un mensaje, en el cual hizo un recorrido por los años que formó parte de la institución, desde meritorio, hasta escribiente, notificador, actuario, secretario de juzgado, juez de primera instancia, magistrado, consejero y, finalmente, magistrado presidente.

De este último cargo, declaró que “gracias a la confianza que me tuvieron magistradas y magistrados, pude acceder a la Presidencia, trabajo que me honra y que dejo a su disposición para que ustedes lo califiquen, hice lo que las circunstancias me permitieron hacer y quedo a su consideración; gracias magistrados, magistradas, gracias Poder Judicial”, finalizó.

Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Gerardo Contreras Villalobos, deseó al ahora magistrado en retiro éxito y felicidad en los proyectos de la nueva etapa que inicia. Asimismo, la magistrada María del Carmen Ramírez Chora, emitió unas palabras a nombre de las y los integrantes del pleno del STJE, donde reconoció que es el cierre de una carrera judicial de más de 40 años al servicio de la sociedad; recordó que para muchas personas juzgadoras él fue formador, ya que siempre inspiró su forma de impartir justicia, así como los consejos permanentes de preparase, estudiar, trabajar y dirigirse con sencillez y honradez.