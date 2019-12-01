Tras más de 10 horas de bloqueo, liberan circulación en Calzada La Huerta en Morelia

Tras más de 10 horas de bloqueo, liberan circulación en Calzada La Huerta en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 21:34:57
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Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2026.- La circulación vehicular en Calzada La Huerta y vialidades cercanas quedó restablecida luego de que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se retiraran de la zona del monumento a Lázaro Cárdenas, donde permanecieron durante más de 10 horas.

El grupo, conformado por alrededor de 30 manifestantes, llegó desde la mañana a Morelia en caravana con la intención de dirigirse hacia el Centro Histórico y establecerse en las inmediaciones de la Plaza Melchor Ocampo, ubicada a un costado de la Catedral.

No obstante, el avance de los inconformes fue detenido a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, donde elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil implementaron un operativo para evitar que la movilización llegara al primer cuadro de la capital michoacana.

La concentración y el despliegue de seguridad generaron afectaciones a la movilidad durante varias horas, principalmente sobre Calzada La Huerta, avenida Madero Poniente y algunas vialidades aledañas, por lo que automovilistas tuvieron que utilizar rutas alternas.

Después de permanecer en el sitio durante más de 10 horas, los integrantes del FNLS comenzaron a retirarse y emprendieron el regreso hacia sus lugares de origen.

Con la salida de los manifestantes también fueron retirados los elementos que permanecían en el punto para vigilar la movilización, mientras que la circulación vehicular fue reabierta de manera gradual hasta quedar completamente restablecida.

Al momento del retiro no se reportaron incidentes relacionados con la movilización.

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