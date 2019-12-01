Tras las intensas lluvias se registró un hundimiento de tierra, el cual ya esta siendo atendido por personal del municipio y del Estado; confirmó Chepe Guerrero Trápala

Tras las intensas lluvias se registró un hundimiento de tierra, el cual ya esta siendo atendido por personal del municipio y del Estado; confirmó Chepe Guerrero Trápala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 19:02:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- Derivado de las recientes lluvias que han azotado en el municipio de Corregidora en los últimos días, se registró un hundimiento de tierra sobre Avenida Candiles por lo que ya está siendo atendido por personal del municipio y del Estado, confirmó Chepe Guerrero Trápala, alcalde de esa demarcación.

“En este momento las autoridades estatales y municipales estamos atendiendo este socavón que se formó por el flujo de agua subterráneo que a su vez reblandeció el terreno”.

Por ello, pidió a la ciudadanía comprensión, ya que, debido a los trabajos para evitar mayor riesgo, se mantendrá cerrada la circulación desde la calle 21 de Marzo (sobre Plaza Candiles) a Boulevard de las Américas con dirección al Cimatario, por lo que se informará sobre vías alternas en las redes sociales del Gobierno Municipal de Corregidora.

“Estamos trabajando en conjunto para ver de dónde viene este flujo de agua subterránea que causó el hundimiento y poder atenderlo para dejar la vialidad en buenas condiciones, sobre todo segura y transitable”. 

Detalló que en el lugar se encuentran trabajando por parte del Gobierno Municipal de Corregidora: la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos, la Dirección de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que, por parte del Gobierno del Estado, están: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Infraestructura y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Catean supuesta propiedad de Hernán Bermúdez en Tabasco
Vuelca tráiler en la cuota Querétaro - Celaya
Ejército Mexicano desmantela laboratorio clandestino en Turicato, Michoacán, con más de 14 toneladas de químicos
En dos ataques armados distintos, dejan una persona sin vida y una lesionada en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
EEUU derriba el mito de las autodefensas en Michoacán: Trump ofrece 26 mdd por cinco exlíderes convertidos en capos internacionales
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Comentarios