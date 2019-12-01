Tras las intensas lluvias se registró un hundimiento de tierra, el cual ya esta siendo atendido por personal del municipio y del Estado; confirmó Chepe Guerrero Trápala

Corregidora, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- Derivado de las recientes lluvias que han azotado en el municipio de Corregidora en los últimos días, se registró un hundimiento de tierra sobre Avenida Candiles por lo que ya está siendo atendido por personal del municipio y del Estado, confirmó Chepe Guerrero Trápala, alcalde de esa demarcación.

“En este momento las autoridades estatales y municipales estamos atendiendo este socavón que se formó por el flujo de agua subterráneo que a su vez reblandeció el terreno”.

Por ello, pidió a la ciudadanía comprensión, ya que, debido a los trabajos para evitar mayor riesgo, se mantendrá cerrada la circulación desde la calle 21 de Marzo (sobre Plaza Candiles) a Boulevard de las Américas con dirección al Cimatario, por lo que se informará sobre vías alternas en las redes sociales del Gobierno Municipal de Corregidora.

“Estamos trabajando en conjunto para ver de dónde viene este flujo de agua subterránea que causó el hundimiento y poder atenderlo para dejar la vialidad en buenas condiciones, sobre todo segura y transitable”.

Detalló que en el lugar se encuentran trabajando por parte del Gobierno Municipal de Corregidora: la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos, la Dirección de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que, por parte del Gobierno del Estado, están: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Infraestructura y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).