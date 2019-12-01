Tras destrozos en marcha, se valoran daños en el edificio del Palacio de Justicia de Morelia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:11:59
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Luego de que estudiantes de la normal de Tiripetío lanzaran piedras, cohetones e impactaran un automóvil contra el edificio central del Palacio de Justicia José María Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán, aún se desconocen los daños originados.

Fue durante la protesta de este miércoles que, al momento de circular por el edificio del STJEM, los futuros docentes comenzaron a romper ventanas y dirigir cohetones contra la fachada del predio. Asimismo, con la intención de derribar la puerta de estacionamiento del edificio norte, jóvenes encapuchados impactaron un vehículo secuestrado.

Es el tercer año consecutivo que, durante la marcha del 15 de octubre, se originan daños contra el edificio. El año pasado, los daños ascendieron a 1 millón 200 mil pesos.

Debido a que este jueves se prevé otra manifestación, se solicitó a todo el personal y usuarios concluir y abandonar el edificio a las 12 del día para evitar cualquier situación de riesgo.

Se desconoce si se interpondrá alguna denuncia por daños ante la Fiscalía General del Estado.

Noventa Grados
