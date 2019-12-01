Tras aprobación de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Belinda Iturbide destaca que fue construida a través de foros con madres buscadoras y colectivos

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y brindar mayores garantías a sus familias, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Michoacán, después de un proceso de diálogo y trabajo conjunto con madres buscadoras, colectivos, especialistas e instituciones.

La diputada Dra. Belinda Iturbide Díaz destacó que esta ley no nació detrás de un escritorio, sino de escuchar a quienes durante años han recorrido caminos, acudido a distintas instituciones y exigido respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Para su construcción se realizaron los foros “Voces que buscan, ecos que movilizan”, con encuentros en Zamora, Jiquilpan, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, además de espacios de participación virtual, donde madres buscadoras, familiares y organizaciones compartieron sus experiencias, necesidades y propuestas.

En este proceso se contó con la participación de Madres con una Luz en el Corazón, Colectivo Desaparecidos en Michoacán (CODEMICH), En tu Búsqueda, Esposas Buscadoras, Buscando tus Pasos, Somos la Voz de los Desaparecidos, Familiares en tu Búsqueda y DECOFEM, colectivos a los que Belinda Iturbide reconoció por sus aportaciones y su compromiso permanente con las familias.

“Quiero agradecer profundamente a las madres buscadoras y a cada uno de los colectivos que nos acompañaron. Esta ley recoge muchas de sus inquietudes y propuestas. Su experiencia nos permitió conocer las dificultades que enfrentan y comprender que detrás de cada búsqueda hay una familia que necesita respuestas”, expresó.

La diputada explicó que la elaboración de esta legislación también requirió un importante trabajo de colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, la Fiscalía General del Estado y su Fiscalía Especializada, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno, a través de sus áreas de derechos humanos y enlace legislativo.

Asimismo, el proceso contempló la participación de la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, el Sistema DIF Michoacán, SIPINNA Michoacán, el Registro Civil y las áreas de Gobierno Digital, entre otras autoridades relacionadas con la atención, protección, búsqueda e identificación de personas.

Belinda Iturbide señaló que, durante el desarrollo de la propuesta, se presentó un cambio importante en la legislación nacional: la reforma federal publicada el 16 de julio de 2025, que hizo necesario revisar y adecuar el proyecto para que Michoacán contara con una ley acorde con las nuevas disposiciones del país.

“Ya existía un trabajo importante, con propuestas y aportaciones de las familias. Sin embargo, la reforma federal nos llevó a revisar nuevamente el proyecto, actualizarlo y fortalecerlo. Lo hicimos con responsabilidad, porque necesitábamos una legislación que respondiera a la realidad de Michoacán y estuviera en armonía con las disposiciones nacionales”, explicó.

Entre los principales avances de esta ley destaca que la búsqueda de una persona debe comenzar inmediatamente, sin esperar 24, 48 o 72 horas y sin exigir que primero se presente una denuncia.

También establece una mayor coordinación entre autoridades, fortalece el uso de registros y herramientas para localizar e identificar personas y reconoce el derecho de las familias a recibir acompañamiento, orientación, atención y protección durante todo el proceso.

La legisladora subrayó que esta aprobación representa un avance en una causa que tiene antecedentes importantes y que ha sido impulsada durante años por madres buscadoras, familias, colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Esta ley no pertenece a una sola persona. Es resultado de años de lucha de las familias, de sus propuestas y del trabajo conjunto de muchas personas e instituciones. Nuestro deber como legisladores es escuchar, atender sus necesidades y convertirlas en obligaciones claras para las autoridades”, manifestó.

Finalmente, Belinda Iturbide Díaz reconoció que “hoy damos un paso importante para atender una deuda pendiente con las familias michoacanas. Sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos claro que cada minuto cuenta, que cada persona merece ser buscada y que ninguna familia debería enfrentar sola este camino. "La búsqueda no puede esperar”, concluyó.