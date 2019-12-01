Tras años de espera, familias de Maravatío volverán a abrazar a sus seres queridos en EUA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:30:16

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó la entrega de 10 visas americanas a beneficiarios del municipio de Maravatío, a través del programa Reencuentro Familiar (Refami), como parte de las acciones para fortalecer los lazos familiares de las y los michoacanos que viven en el extranjero.

Las personas beneficiarias manifestaron su agradecimiento a la Semigrante por brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, ya que en algunos casos llevaban más de 15 años sin ver a sus seres queridos.

“Estas acciones permiten saldar una deuda emocional con las familias migrantes, al facilitar el acercamiento entre madres, padres e hijos que han permanecido separados por largos periodos”, aseguró el secretario del migrante, Antonio Soto Sánchez.

Por último, el funcionario reiteró que el personal de la Semigrante se mantiene activo para hacer posible que más michoacanas y michoacanos puedan reencontrarse con sus seres queridos a través del programa Refami, fortaleciendo así el tejido social y familiar en la entidad.