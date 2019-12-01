Tras años de espera, familias de Maravatío volverán a abrazar a sus seres queridos en EUA

Tras años de espera, familias de Maravatío volverán a abrazar a sus seres queridos en EUA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:30:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó la entrega de 10 visas americanas a beneficiarios del municipio de Maravatío, a través del programa Reencuentro Familiar (Refami), como parte de las acciones para fortalecer los lazos familiares de las y los michoacanos que viven en el extranjero.

Las personas beneficiarias manifestaron su agradecimiento a la Semigrante por brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, ya que en algunos casos llevaban más de 15 años sin ver a sus seres queridos.

“Estas acciones permiten saldar una deuda emocional con las familias migrantes, al facilitar el acercamiento entre madres, padres e hijos que han permanecido separados por largos periodos”, aseguró el secretario del migrante, Antonio Soto Sánchez.

Por último, el funcionario reiteró que el personal de la Semigrante se mantiene activo para hacer posible que más michoacanas y michoacanos puedan reencontrarse con sus seres queridos a través del programa Refami, fortaleciendo así el tejido social y familiar en la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 
Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos
Recupera Policía Morelia camioneta robada tras asalto
Servicio social: solicitan apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio localizado en la presa de Cointzio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
En 28 estados del país el diésel se vende por encima del precio pactado: Roza los 30 pesos por litro
Rescatan con vida a minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa
Choque entre autobús y tráiler deja dos muertos y ocho heridos en Tamaulipas
Comentarios