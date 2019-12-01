Transportistas se manifestarán en Morelia este lunes; prevén recorrido por varios tramos del periférico

Transportistas se manifestarán en Morelia este lunes; prevén recorrido por varios tramos del periférico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 21:46:04
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Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.– Organizaciones del sector transportista realizarán una manifestación pacífica este lunes 26 de octubre en Morelia, con el objetivo de visibilizar las condiciones que enfrenta el autotransporte en México, bajo la consigna de que el sector ya no puede soportar la situación actual.

De acuerdo con la convocatoria difundida, la movilización comenzará a las 8:00 horas, con una concentración en el estacionamiento del Estadio Morelos, donde se reunirán los participantes antes de iniciar un recorrido por distintas vialidades de la capital michoacana.

La ruta contempla la salida del estadio hacia el Periférico Norte, para continuar por la calzada La Huerta, el Periférico Independencia y el Periférico Sur, a la altura de Nueva España. Posteriormente, los transportistas avanzarán por el Periférico Revolución, en la zona de Madero Oriente, y regresarán al punto de partida por el Periférico República.

Los organizadores estiman que la manifestación concluya alrededor de las 13:00 horas, por lo que el desplazamiento de las unidades podría generar afectaciones a la circulación durante la mañana y parte del mediodía en los tramos contemplados.

Asimismo, solicitaron la colaboración de las empresas transportistas para participar con tractocamiones y cajas que no interfieran con las operaciones y compromisos de sus clientes. También pidieron informar cuántas unidades aportará cada compañía, a fin de mejorar la coordinación de la movilización.

La convocatoria cuenta con la participación de organizaciones vinculadas al autotransporte, entre ellas HAMOTAC, CANACAR y CONATRAM, cuyos logotipos aparecen en el cartel difundido para anunciar la protesta.

Ante esta movilización, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el desarrollo de la manifestación.

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