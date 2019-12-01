Transportistas bloquean accesos a Lázaro Cárdenas, Michoacán; denuncian condiciones precarias

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- Desde la noche del miércoles, transportistas de carga realizaron un bloqueo en los accesos del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la zona conocida como Torres 08 (ASLA), en protesta por las largas esperas y las condiciones, consideradas precarias, en las que realizan su labor.

De acuerdo con los inconformes, las demoras en los procesos de carga y descarga en las terminales Hutchison Ports LCT y APM Terminals alcanzan hasta 36 horas.

De igual forma, señalaron que las filas para acceder al recinto portuario pueden superar los 200 camiones, lo que implica jornadas completas en espera bajo altas temperaturas, sin acceso a sanitarios ni áreas de descanso adecuadas.

Los operadores reportaron tiempos de espera prolongados en los módulos de revisión de la aduana, atribuidos a fallas constantes en el sistema de rayos gamma, así como a la suspensión de operaciones durante condiciones meteorológicas adversas. Aseguran que, incluso tras el cese de la lluvia, los servicios no se reanudan con prontitud.

Algunos conductores manifestaron haber ingresado desde la madrugada sin haber avanzado significativamente en la fila durante todo el día. También expresaron inconformidad por lo que consideran una aplicación rigurosa de los criterios de inspección, que incluyen el rechazo por detalles menores en los vehículos, como grietas en las llantas.

Los transportistas han solicitado la intervención de autoridades federales, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender lo que consideran una situación insostenible. Entre los principales reclamos se encuentran la falta de personal en la aduana, la eliminación de tiempos de tolerancia para el ingreso con cita y la falta de mejoras a la infraestructura vial dentro del puerto.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) ni de la autoridad aduanera local. El bloqueo permanece en pie mientras los transportistas esperan una respuesta.