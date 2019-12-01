Atacan a tiros a secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla; participaba en operativo ligado a desapariciones

Atacan a tiros a secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla; participaba en operativo ligado a desapariciones
Amozoc, Puebla, 10 de septiembre del 2025.- El secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Corrales, fue atacado a balazos la tarde de este miércoles mientras participaba en un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) en inmediaciones del Cessa del barrio de San Miguel de Amozoc, Puebla.

El funcionario resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital privado, donde se reporta estable y fuera de peligro. Cabe destacar que en el operativo también participaban elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones extraoficiales, la operación estaba vinculada con la investigación por la desaparición de 12 personas ocurrida en agosto, tras una falsa oferta laboral; once de ellas ya fueron liberadas.

Como medida preventiva, estudiantes y personal de la Secundaria Técnica No. 90, cercana al lugar de la agresión a metralla, fueron resguardados de inmediato.

