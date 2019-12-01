Tránsito libre en carreteras de Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- Las carreteras estatales y federales de Michoacán se encuentran libres a la circulación, los comercios comienzan a reabrirse, el aeropuerto de Morelia continúa con operaciones y las corridas de autobuses se restablecen paulatinamente, así informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de los hechos ocurridos tras el operativo federal registrado en Jalisco.

El mandatario detalló que de forma gradual se están abriendo negocios, mientras que el Aeropuerto Internacional de Morelia continúa con el desarrollo de operaciones de manera ordinaria y las corridas de autobuses han comenzado a reanudarse en todo el estado.

Señaló que la suspensión de clases de este lunes en todos los niveles académicos fue por precaución, para brindar certeza y confianza a las madres y padres de familia, así como a los trabajadores del sector educativo.

Refirió que desde los primeros acontecimientos de ayer se realizó la instalación del cuarto de comando en el C5, donde se llevó a cabo la toma de decisiones de manera conjunta con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil.

Puntualizó que el despliegue de las fuerzas de seguridad federales y estatales continúa de manera permanente por aire y tierra, con el reforzamiento de las tareas operativas en todo el estado.