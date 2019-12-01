Tragedia en Lázaro Cárdenas se pudo evitar: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- Tras el ataque de un adolescente en una preparatoria de Lázaro Cárdenas que dejó a dos maestras sin vida, hoy, finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de atender los problemas de salud mental, lamentó el diputado priista, Memo Valencia, tras recordar que desde junio pasado hizo un exhorto para la implementación de una campaña sobre este tema, pero solo fue enviado a la "congeladora".

"Solicité la urgente y obvia resolución de este exhorto que pide a la Secretaría de Educación en el Estado hacer una campaña exhaustiva, en el ámbito de su competencia, para trabajar sobre la salud mental. Si se hubiera hecho algo al respecto, tal vez no hubiese pasado lo que sucedió en Lázaro Cárdenas", dijo.

Indicó que a casi un año de este necesario exhorto, "no sabemos qué ha pasado con él".

Asimismo, comentó que en diciembre pasado también presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán para que se considere como agravante cuando las personas adultas utilicen a menores, 'los pollitos de colores', para adiestrarlos en el uso de las armas y se pueda evitar que más niños sean reclutados por el crimen organizado.

"Creo que encajaría perfectamente el agravante en el caso de quien enseñó, que al parecer fue el padre y que de él es el arma que utilizó este jovencito, porque lo enseñó a disparar y este niño tuvo acceso a un arma con la que le quitó la vida a sus maestras", mencionó.

Memo Valencia lamentó también que se haya normalizado la violencia que día a día padece Michoacán con diversos hechos, como el ocurrido en una preparatoria de Lázaro Cárdenas.

Por ello, invitó a sus homólogos de la 76 Legislatura y a quienes presiden las comisiones a las que ha sido turnada su iniciativa al igual que el exhorto, a no demorar más su análisis y dictamen.

"Sería la muestra clara del interés de esta Legislatura para cambiar las cosas, que no siga pasando esto, porque hemos normalizado ya la violencia", finalizó.