Trabajo y cercanía coinciden morelianos sobre Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 15:25:00

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2026.- La opinión que tienen los ciudadanos sobre un político es uno de los indicadores para medir su competitividad, en el caso de Juan Carlos Barragán, la percepción favorable se relaciona con una trayectoria construida casa por casa y mano a mano.

Más allá del discurso, el también líder social ha mantenido presencia en colonias, comunidades y tenencias, donde ha desarrollado una dinámica de atención directa a las necesidades de la población, particularmente a través de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano y de recorridos permanentes por el municipio.

Durante un recorrido casa por casa y mano a mano, vecinos y vecinas recibieron a Barragán y compartieron su experiencia de años de conocer el trabajo que ha realizado el morenista.

“Aquí todos sabemos quién está y quién no está. Barragán ha caminado nuestra comunidad, conoce nuestras necesidades y siempre ha estado cerca de nosotros”, comentó Celso.

También consideró que la cercanía es uno de las principales cosas que la gente toma en cuenta al momento de darle su apoyo algún político.

“Lo hemos visto trabajar, no solamente venir a pedir apoyo. Cuando hay un problema, buscamos a Barragán y sabemos que nos escucha”, señaló.

Por su parte, Luisa destacó que para las familias esperan siempre que los políticos no los olviden.

“Para nosotros es importante que alguien venga, escuche y regrese. Barragán ha estado aquí, conoce cómo vivimos y ha ayudado a muchas familias; eso es lo que la gente toma en cuenta”, afirmó.

La presencia territorial forma parte de una dinámica de trabajo que Juan Carlos Barragán ha sostenido durante años en Morelia, con atención directa a ciudadanos, recorridos por colonias, comunidades y tenencias, así como acciones sociales desde las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano.