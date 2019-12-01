Trabajo comunitario de infractores beneficia a 18 espacios públicos de Querétaro

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- De enero a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), a través de la Dirección de Prevención Social y con el acompañamiento del personal operativo policial ha supervisado 37 Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad, informó Héctor Miguel Hernández Velázquez, director de Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro.

Explicó que en estas jornadas participaron 299 personas infractoras, quienes acumularon un total de 2 mil 58 horas de trabajo comunitario que contribuyeron a la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de 18 espacios públicos ubicados en las colonias Colinas del Poniente, Comunidad La Monja, Fuentes Residencial, Jardines de Azucenas, Jurica Pueblo, La Loma, La Luna, La Obrera, La Popular, La Unión, Las Teresas, Lindavista, Mercurio, Rancho Largo, San Francisco de la Palma, San Pablo y Santa María Magdalena.

“La SSPMQ fortalece la corresponsabilidad ciudadana, fomenta la reparación del tejido social y promueve la reintegración de las personas infractoras mediante actividades de beneficio comunitario. Además, favorece la recuperación de espacios públicos, fortalece la proximidad social y contribuye a prevenir que los conflictos vecinales escalen a conductas de riesgo o hechos constitutivos de delito”.

Destacó que las faltas administrativas más recurrentes durante el primer semestre del año fueron el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad, la portación de instrumentos para el consumo de sustancias prohibidas y la conducción de vehículos en estado inconveniente, por lo que las personas infractoras fueron remitidas al Juzgado Cívico, donde se determinó su situación jurídica y se impusieron las sanciones correspondientes.