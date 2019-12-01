Trabajan en una propuesta para agilizar los procesos de adopción en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 18:57:06

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre de 2025.- El DIF Estatal de Querétaro trabaja, en coordinación con la diputada Leonor Mejía, el Poder Judicial, la Fiscalía y la oficina de enlace del Poder Legislativo, en una propuesta para agilizar los procesos de adopción en Querétaro, confirmó José Gómez Niembro, director del organismo estatal.

Explicó que se han sostenido mesas de trabajo para desarrollar un mecanismo que facilite la integración de menores en situación de abandono a familias adoptivas.

El eje central de la propuesta dijo, es la creación de un “certificado de abandono”, que permitiría a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal iniciar procesos jurisdiccionales con mayor agilidad. También se contempla la homologación de nomenclaturas institucionales para evitar inconsistencias legales.

“Esperamos presentar la propuesta en los primeros meses del próximo año. Actualmente, hay 108 niñas, niños y adolescentes bajo tutela definitiva susceptibles de adopción, de los cuales 15 tienen entre 0 y 8 años. En paralelo, 120 familias queretanas se encuentran en proceso administrativo de adopción. De los 290 registros recibidos en la convocatoria 2025, 162 fueron efectivos tras los talleres de preparación”.

Hasta la fecha, destacó, se han concretado 17 adopciones y se han realizado 26 asignaciones, algunas aún en proceso de formalización.

“El tiempo de cada adopción depende del tipo de proceso, pero seguimos trabajando para que cada niña y niño encuentre una familia”.