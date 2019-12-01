Trabajamos para generar mejores condiciones económicas: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 21:17:59

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Con el convencimiento de que la iniciativa privada es una aliada en el progreso de nuestra ciudad, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, felicitó a José Luis Díaz Santillán, como nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Michoacán.

En Morelia tenemos claro que, cuando a los empresarios les va bien, también le va bien a la ciudad en economía y empleos, por eso trabajamos para contar con las mejores condiciones, expresó el alcalde durante la renovación de la presidencia de la confederación.

En ese sentido enfatizó que, por primera vez, Morelia no fue protagonista de noticias por los hechos de inseguridad del pasado 22 de febrero; esto debido a la acertada acción policial y la paz que se ha construido en la ciudad en los últimos años.

Martínez Alcázar reconoció el trabajo del presidente saliente de la Coparmex, David Luviano Gómez, así como auguró éxito a Díaz Santillán en su proyecto como presidente entrante.

El presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, estuvo encargado de la toma de protesta del compromiso de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, así como de dirigir un mensaje en el que llamó al diálogo y la colaboración para el progreso de México.

Cabe señalar que el evento contó con la presencia de alcaldes, autoridades municipales y estatales, así como líderes empresariales de la ciudad y la entidad.