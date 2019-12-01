Trabajadores del PJF hacen paro de "brazos caídos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:47:27

Ciudad de México, a 31 de octubre 2025.- Integrantes del Sindicato Nacional Renovación del Poder Judicial de la Federación, que agrupa a poco más de 22 mil trabajadores del sector, iniciaron un paro nacional de “brazos caídos”.

De acuerdo con los inconformes, tomaron esa decisión en respuesta a los despidos masivos y la falta de insumos para laborar.

“Esto no es por un capricho, es por la falta de insumos y por las familias de quienes hoy buscan otro trabajo tras los despidos masivos en el Poder Judicial”, señaló Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del PJF.

Entre las sedes que fueron cerradas se encuentran tribunales de San Lázaro y el edificio del Órgano de Administración Judicial (OAJ), además de algunos órganos jurisdiccionales de entidades como el de Guanajuato.

Asimismo, el líder sindical, colocó cadenas en la sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México.

“Hoy 31 de octubre de 2025, como bien lo informamos previamente mediante oficios, mediante comunicados, suspendemos labores de brazos caídos”, declaró.

En ese sentido, Prado Gómez pidió a los integrantes de dicho sindicato “no tener miedo, no es necesario que te presentes, solamente perderías el tiempo en llegar, quédate con tu familia, disfrútala, esto no es por un capricho”.