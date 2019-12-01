Trabajadores de la UMSNH reciben sus sueldos, aguinaldos y prestaciones: Luis Navarro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 17:17:26
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Este día, todos los empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibieron el pago exacto y puntual de sus quincenas, aguinaldos y prestaciones, como lo ha cumplido la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla desde diciembre de 2021.

Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien declaró que la universidad nicolaita es un orgullo y una prioridad del Gobierno de Michoacán, ya que se trata de la institución de estudios superiores de la que egresan innumerables generaciones de hombres y mujeres con preparación de excelencia académica para afrontar los retos de la época presente y, a la vez, contribuir al engrandecimiento de la entidad y el país.

Profesores y trabajadores nicolaitas recibieron, este día, sus pagos completos, acción que es un distintivo de la presente administración estatal, con la certeza de que, junto con sus familiares, disfrutarán la estabilidad que proporciona contar puntualmente con las respectivas prestaciones, explicó.

Con lo anterior, mencionó el tesorero estatal, el Gobierno de Michoacán cumple su promesa de garantizar la estabilidad de la Universidad Michoacana y el respeto a las prestaciones económicas de quienes diariamente participan, desde sus encomiendas y tareas, en el engrandecimiento de la institución, la formación de las generaciones de jóvenes y el desarrollo de Michoacán.

