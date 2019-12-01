Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:36:51

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Alrededor de 200 trabajadores de la sección 272 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares mantienen bloqueados los accesos a la planta de ArcelorMittal, luego de que las autoridades laborales resolvieran declarar inexistente la huelga que sostenían.

Los inconformes, adscritos al área del laminador, colocaron banderas rojinegras y cerraron distintos puntos de ingreso a las instalaciones, entre ellos la puerta 2, el acceso principal y el área de torniquetes destinada al paso del personal.

La protesta se intensificó durante el cambio de turno, cuando los sindicalizados impidieron el ingreso de los trabajadores que debían comenzar sus labores en el segundo turno. Ante el bloqueo, los empleados tuvieron que bajar de los autobuses que los trasladaban a la planta.

En contraste, los manifestantes permitieron el paso de unidades de transporte vacías, con el propósito de recoger a los trabajadores del primer turno y facilitar su salida de las instalaciones.

Pese a la resolución emitida por las autoridades laborales, los integrantes de la sección 272 decidieron continuar con su movilización y mantener cerrados los accesos a la empresa, prolongando así el conflicto laboral.