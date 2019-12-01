Trabajador fallecido en obra pluvial en Querétaro contaba con equipo de seguridad: Felifer Macías

Querétaro, México, 14 de julio de 2026.- El trabajador que perdió la vida tras sufrir un accidente laboral en la obra de infraestructura pluvial de un dren de la capital contaba con el equipo de seguridad reglamentaria, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones falleció.

Informó que, desde el momento del incidente, derivado del manejo de maquinaria dentro de la zona de construcción, el personal de Protección Civil Municipal, que se encuentra de manera permanente en el sitio, brindó atención médica inmediata. Desgraciadamente, el trabajador falleció horas más tarde en el hospital.

"Estamos dando acompañamiento a su familia, así como también por obligación debe hacerlo la empresa contratista para la que él trabajaba. Tanto la Secretaría de Gobierno como la de Obras Públicas están muy al pendiente de todas las necesidades".

Sobre el tipo de apoyo que recibirá la familia del afectado, el edil detalló que se les brindará principalmente sustento económico, de la mano con las obligaciones legales de la empresa contratista y la participación solidaria del gobierno municipal.

Aclaró que este es el único percance de gravedad registrado en la zona, la cual catalogó como una obra con estrictos protocolos de prevención.

Aseguró que el colaborador contaba con todo el equipo y las medidas de seguridad reglamentarias al momento del accidente.

Reiteró que el cuerpo de Protección Civil mantiene un módulo de vigilancia constante en el desarrollo de la obra debido a su complejidad técnica.

En otro tema, Macías Olvera destacó que la obra pluvial se encuentra muy cerca de alcanzar el 100 por ciento de su capacidad, lo cual ya se ve reflejado de manera positiva en beneficio de los habitantes de la calle Obreros, zona históricamente afectada por las precipitaciones.

"Hoy lo que sí podemos afirmar es su funcionamiento adecuado. Tan ha funcionado bien que no tenemos ni un solo domicilio en donde se haya metido el agua (...). Es una obra de la más alta complejidad, por eso nadie se había atrevido a hacerla en 20 años".

Reiteró que, aunque las labores de construcción y detallado continúan activas en la zona, la infraestructura ya cumple plenamente con su propósito de mitigar inundaciones y salvaguardar el patrimonio de las familias queretanas.