Trabaja Gobierno de Querétaro para que al menos 15 mil migrantes lleguen de manera segura a su destino por fiestas decembrinas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Querétaro trabaja para que al menos 15 mil migrantes distribuidos en 3 mil vehículos lleguen de manera segura a su destino en donde pasarán las fiestas decembrinas junto a su familia, confirmó Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de la entidad.

Informó que para lograr esto se pondrá en marcha un operativo especial para acompañar la caravana migrante que llegará a Jalpan de Serra el próximo 17 de noviembre desde Laredo, Texas.

Reconoció que 6 mil 150 migrantes (41%) provienen del Estado de Texas; mil 650 (11%) se encuentran en Florida; 900 migrantes se encuentran en Florida; 600 más (4%) radican en Carolina del Norte; 600 (4%) viven en California; mientras que, de Colorado, Illinois y Tennesse radican 450 connacionales, respectivamente y en Indiana radican sólo 30 connacionales, quienes están coordinador con diversas asociaciones de migrantes, una de las principales encabezadas por Fernando Rocha, para regresar de manera segura a la entidad.

“Estamos teniendo reuniones y personalmente acudiré a la caravana. Hemos tenido buena coordinación con la organización de migrantes y estaremos con ellos el día 17”.

Adelantó que para que esta edición se realice de manera segura se contempla la participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Instituto Nacional de Migración, así como áreas de Protección Civil estatal y municipal, así como de los presidentes municipales de las zonas involucradas también se sumarán con personal de seguridad y apoyo logístico por lo que el apoyo se dará desde la frontera en Laredo hasta la Sierra queretana, donde se prevé que arribe la mayoría de los migrantes.

Aclaró que, pese a que la caravana es organizada principalmente por Querétaro, migrantes de San Luis Potosí, Hidalgo y otros estados suelen integrarse en el trayecto hacia la Ciudad de México.

Respecto a posibles riesgos derivados de operativos migratorios en Estados Unidos, como las recientes redadas de ICE en California, Gudiño Torres aseguró que la mayoría de los participantes cuentan con documentos en regla.

“La idea de la caravana es cuidarlos, atenderlos y que lleguen sanos y salvos, sobre todo con sus pertenencias”.

El funcionario adelantó que se mantendrán reuniones con autoridades municipales para afinar detalles del operativo, que iniciará desde la llegada de los contingentes a territorio nacional y se extenderá hasta su arribo a la Sierra queretana.