Trabaja en unidad el PAN Querétaro para fortalecer su presencia en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:36:18
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, aseguró que Acción Nacional trabaja en unidad para fortalecer su presencia en San Juan del Río, municipio que calificó como “altamente polarizado” y estratégico para la vida política del estado.

El legislador recordó que San Juan del Río fue el primer municipio ganado por la oposición en 1991, con Salvador Olvera, y destacó que hoy existe una competencia real que obliga al PAN a redoblar esfuerzos. 

“Tenemos que entrarle con mucha fuerza y dinámica, pero lo más importante es convencer a los ciudadanos de que el PAN sigue siendo el modelo de gobierno en el que estarían cómodos”.

Vega Guerrero subrayó que, aunque no será candidato, acompañará de manera activa el proceso electoral en el municipio. “Voy a estar ahí dando todo mi trabajo porque actualmente soy diputado y debo responder a las necesidades de mi distrito, pero también estoy recorriendo San Juan del Río”.

El diputado adelantó que la candidatura panista en San Juan del Río será encabezada por una mujer, y manifestó su confianza en que logrará la victoria. “Estoy contento, convencido y motivado. Sé que va a ganar, pero necesitamos unidad y buenos resultados de gobierno tanto estatal como municipal”, afirmó.

Llamó a la militancia a cerrar filas y evitar divisiones internas. “Si alguien no quiere estar en Acción Nacional, que se vaya. Lo importante es que quienes permanezcan lo hagan con convicción y compromiso”.

