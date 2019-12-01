Total coordinación entre gobernadores de la zona Occidente; seguridad es prioridad en la región: Raúl Zepeda

Zacatecas, Zacatecas, a 30 de enero de 2026.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que existe una coordinación plena y permanente entre las y los gobernadores de la zona Occidente. Destacó que, por encima de afinidades partidistas, el objetivo común es fortalecer la seguridad en toda la región.

Al participar en la sexta Reunión de Autoridades de la Zona Occidente, celebrada en Zacatecas, Zepeda Villaseñor en compañía del secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, subrayó que los límites territoriales no representan un obstáculo para el trabajo conjunto en materia de seguridad, ya que prevalece la voluntad de colaboración entre las entidades y las instituciones federales.

“Hay una coordinación total, sin sesgos y sin colores. La seguridad de la región exige trabajo conjunto y visión compartida; por ello, los límites territoriales no son impedimento para actuar de manera coordinada”, sostuvo el encargado de la política interna en Michoacán.

El secretario de Gobierno, en representación del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que en este esfuerzo regional se mantiene una estrecha colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lo que permite atender de forma integral los retos en las zonas limítrofes y reforzar la presencia institucional donde más se requiere.

En el encuentro participaron representantes de los tres órdenes de gobierno de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Nayarit, así como autoridades federales y mandos militares, quienes coincidieron en la necesidad de mantener mecanismos de comunicación permanente y acciones coordinadas para la construcción de la paz en toda la región Occidente del país.

Finalmente, Zepeda Villaseñor reiteró que el Gobierno de Michoacán continuará sumando esfuerzos con las entidades vecinas y con la Federación, convencido de que la cooperación interinstitucional es la clave para mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad de las familias.