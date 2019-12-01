Torres Piña, un aliado de las mujeres y la comunidad LGBT; activistas respaldan su trayectoria 

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Activistas reconocidos por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual, respaldaron la trayectoria del aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, al que calificaron como un aliado de los grupos vulnerables.

Sherezada Escobar, activista académica por los derechos de las mujeres, compartió que a lo largo de 10 años de trabajo como defensora de este sector, ha tocado diversas puertas en instancias públicas, en busca de apoyo.

Una de esas puertas, dijo, ha sido Carlos Torres Piña, un aliado que siempre ha mostrado disposición para ayudar a las mujeres.

“Se ha sentado con nosotras a trabajar, a revisar proyectos desde cada uno de los espacios donde él se ha encontrado, nos ha abierto las puertas para que la institución sea mucho más humana, tenga perspectiva de género, escucha las demandas de las mujeres, por eso decidimos apoyarlo, porque creemos que es el mejor perfil para ser el coordinador de estos trabajos para la transformación y defensa de la soberanía”, expresó.

La líder de la asociación “Proactivas”, reconoció en Torres Piña a un político “con muchísima empatía con la problemática que tenemos las mujeres, como es la violencia de género. Él siempre se mostró muy sororo, muy solidario y empático con la causa”, señaló.

Tras acompañar a Carlos Torres Piña a un encuentro con medios de comunicación en la ciudad de Morelia, Fortino Díaz Calderón, uno de los iniciadores de la lucha en Michoacán por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, coincidió en que el morenista, a quien consideró “un amigo”, representa una “puerta abierta” para los colectivos en pro de las minorías sexuales.

“Lo más importante es ver todo el trabajo que ha hecho detrás para poder saber a quiénes apoyamos. La apertura que nos ha hecho él en todas las dependencias donde ha estado creo que es algo que debemos de valorar, porque siempre nos habíamos topado con puertas cerradas, sin embargo, con Carlos Torres Piña hemos tenido apertura”.

Dijo tener confianza en el proyecto político que ha encabezado Carlos Torres Piña, e instó a que el aspirante que logre llegar a la coordinación, mantenga ese trabajo en favor de los grupos vulnerables y sea un conducto abierto para atender las necesidades de la población sexodiversa.

En el evento también estuvieron presentes Gustavo Reyes Jerónimo, representante del Colectivo defensor de Derechos Humanos “TODEHUMI” y Caleb Rodríguez, de la asociación “AMEN”, dedicada a la prevención

de adicciones.